Red Dead Redemption 2 si prepara al lancio su PC e Google Stadia

A circa un anno dal debutto su PlayStation 4 e Xbox One, si torna a parlare di Red Dead Redemption 2 , il capolavoro di Rockstar Games che ha conquistato gli amanti delle avventure dalle tinte western e che si prepara a tornare sulla scena videoludica. Stando a quanto svelato involontariamente dall'ente che si occupa della classificazione software in Australia, infatti, l'open-world dagli autori di GTA sarebbe in procinto di tornare con una nuova versione, che lascia intendere il possibile lancio di Red Dead Redemption 2 su PC o Google Stadia .

Dopo la recente pubblicazione del Rockstar Games Launcher (un software proprietario che permette di acquistare e avviare i giochi prodotti da Rockstar Games) da parte degli sviluppatori, è decisamente probabile che l'avventura di Arthur Morgan sia finalmente pronta per il debutto su PC, con la versione per Google Stadia che uscirà verosimilmente tra novembre (data di lancio del servizio) e i primi mesi del prossimo anno.



Le tempistiche coincidono con la politica di Rockstar Games, che ha sempre lanciato i suoi prodotti prima su console aspettando almeno un anno (o poco più) per la pubblicazione su PC. Con l'uscita di Stadia, non è da escludere che le tempistiche possano accorciarsi per la "fretta" di Google di aggiungere quanti più giochi di spessore possibili al suo catalogo, scelta suggerita anche dalla recente eliminazione di tutti i giochi della software house dal catalogo di GeForce Now, la piattaforma di cloud gaming di NVIDIA.