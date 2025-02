Rainbow Six, lo sparatutto di Ubisoft entra in una nuova era con Siege X

"Una nuova era si staglia all'orizzonte per Rainbow Six Siege, un'era che preparerà il palco per anni di gameplay tattico e unico", si legge nell'annuncio dell'evento, che sarà trasmesso anche in streaming sul canale Twitch di Ubisoft. "Il team ha lavorato senza sosta per portare alla luce la più grande trasformazione nella storia del gioco, e il suo scopo è rinforzare la posizione di Rainbow Six Siege sulla vetta degli sparatutto tattici in prima persona, introducendo nuovi modi di giocare, un gameplay tattico più approfondito, sensazioni di gioco ridefinite e più aggiornamenti in generale."