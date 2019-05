Rainbow Six Pro League: Milano incorona il Team Empire, i russi sono campioni del mondo

Nel fine settimana Milano ha celebrato il mondo degli eSport con la finale della Pro League 9 di Rainbow Six Siege valevole un montepremi da 275.000 dollari.



Nella spettacolare location del Palazzo di Ghiaccio otto squadre provenienti da Asia-Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord si sono sfidate in una due giorni all'insegna della strategia e della passione con dei match al cardiopalma che hanno visto prevalere il Team Empire.



La squadra russa ha trionfato dopo l'ascesa fulminea nella Pro League di quest'anno durante le fasi finali del Six Invitational 2019, stupendo definitivamente commentatori e spettatori con una rimonta clamorosa ai danni dei nordamericani Evil Geniuses.



Oltre 1.000 appassionati paganti hanno partecipato sul posto, ma l'evento dal sapore internazionale ha tenuto incollati allo schermo migliaia di spettatori grazie allo streaming: la competizione è stata trasmessa in diretta in ben 14 lingue e l'Italia ha conquistato un record di tutto rispetto, perché il pubblico è aumentato del 77% rispetto alla scorsa edizione.



Un risultato che sottolinea ulteriormente l'importanza e il seguito delle competizioni sportive a base di videogiochi, fenomeno in costante crescita che in Italia registra 1 milione di appassionati.