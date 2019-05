VIDEOGIOCHI IN ITALIA 15 maggio 2019 11:16 eSports: un fenomeno da un milione di appassionati Lʼattenzione del pubblico italiano verso la scena competitiva continua ad aumentare rispetto allo scorso anno, secondo AESVI

Il movimento degli eSports, i cosiddetti sport elettronici, diventa ogni anno sempre più conosciuto e seguito anche in Italia. È quanto svelato da AESVI, l'Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani, che in collaborazione con Nielsen ha condotto uno studio per valutare l'andamento della scena competitiva nel Bel paese.



Secondo la ricerca, sono più di 350mila gli appassionati (chiamati da AESVI "avid fan") che seguono quotidianamente eventi eSports, un dato che supera quota un milione e 200mila spettatori che seguono un evento eSports più di una volta a settimana (indicato come "eSports fan"). Numeri che, confrontati con il report dello scorso anno, indicano un'importante crescita della scena videoludica competitiva rispettivamente del 35% e del 20%.

Il dato evidenzia come gli appassionati di eSports siano prettamente di sesso maschile (62%) con età compresa tra 21 e 30 anni (44%) e una buona fetta di appassionati tra 31 e 40 anni (38%).



In media sono cinque le ore alla settimana che questi appassionati dedicano al mondo degli eSports: il 79% dei cosiddetti "esports fan" lo fa per semplice intrattenimento (preferendolo il più delle volte alle serie TV o ad altri hobby), con il 67% che invece punta a scoprire i segreti dei giocatori professionisti al fine di migliorare le proprie abilità.

Ma quali sono i videogiochi più seguiti sulla scena eSports? Principalmente gli sportivi come FIFA (47%) e gli ormai onnipresenti MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), senza disdegnare gli strategici in tempo reale e gli sparatutto, con Call of Duty che si conferma uno dei più interessanti con il 44% di preferenza. Tra i fan più assidui, il 45% segue la Call of Duty World League mentre il 31% segue le FIFA Global Series. Un piacevole strappo alla regola è rappresentato da secondo posto dell’Italian Esports Open di Gran Turismo, seguito dal 32% degli avid fan.

Per seguire questi eventi, i fan utilizzano generalmente un PC (62% degli intervistati) o al massimo il proprio smartphone (45%), mentre quando si tratta di giocare, l’81% dei fan degli eSports dichiara di preferire lo smartphone, il 77% su console e il 76% su computer.



Tra un'azione saliente e l'altra, gli appassionati di sport elettronici utilizzano i social network (40%) o ascoltano musica (35%), mentre solo il 15% gioca allo stesso videogioco durante un evento eSports. Più frequenti le discussioni su chat e forum online legate alla competizione, con il 29% degli intervistati che ama commentare in tempo reale le performance dei giocatori professionisti.