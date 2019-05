Milestone torna al mondo della motocross con MXGP 2019

Milestone ha annunciato lo sviluppo di MXGP 2019 , nuovo capitolo della serie racing ufficiale del campionato FIM Motocross World Championship in arrivo il 27 agosto su PC, PS4 e Xbox One. La nuova edizione permetterà di vestire i panni di un pilota professionista nel campionato MXGP e gareggiare con tutti i piloti, le moto e i team della stagione 2019. Potrete decidere di partecipare al campionato MX2 e tentare la scalata fino al campionato principale, o iniziare direttamente dalla classe regina.

Tra le novità più importanti, spicca il Track Editor, che permetterà di creare il proprio circuito con tutti i moduli tipici di una pista di Motocross, scegliendo tra quattro diverse ambientazioni con caratteristiche differenti: bosco, spiaggia, deserto e jungla. Una volta creato il proprio circuito, potrete condividerlo in rete con la community di MXGP 2019 e sfidare altri giocatori a battere il proprio record.



Tornerà la modalità Playground, ambientata tra le colline della Provenza e liberamente esplorabile dai giocatori, con nuove aree e nuove modalità di gioco che saranno presentate nelle prossime settimane. Non manca la modalità Waypoint, che consente di creare un percorso off-road all’interno della modalità Playground e condividerlo con altri giocatori in rete per guadagnare punti esperienza, coi quali potrete sbloccare nuovi contenuti estetici per la personalizzazione di moto e pilota.



A seguire le nuove immagini ufficiali svelate da Milestone.