PS5, Sony inaugura il sito ufficiale e invita alla calma: "Non siamo ancora pronti a svelarla"

Uno degli argomenti più discussi del momento tra gli amanti dei videogiochi è certamente la nuova generazione di console, con Xbox Series X e PS5 ad alimentare le fantasie dei fan. Se Microsoft ha già iniziato a fornire indicazioni sul futuro del marchio Xbox, svelando il nome ufficiale e l'aspetto dell'erede di Xbox One, in casa Sony si procede più lentamente, senza particolare fretta di aggredire un mercato che la vede già solidamente al comando .

Nelle scorse ore, l'azienda ha aperto il sito ufficiale di PlayStation 5, confidando di non essere ancora pronta per presentare al mondo la sua prossima console. Così facendo, Sony ha messo a tacere le sempre più frequenti indiscrezioni sul possibile evento dedicato al reveal di PS5, che stando alle voci di corridoio avrebbe dovuto tenersi entro la fine di febbraio a New York.

In un documento riservato agli investitori, il Chief Financial Officer di Sony Hiroki Totoki ha svelato che il colosso nipponico non ha ancora deciso il prezzo di lancio di PS5 sul mercato, inviando così un chiaro messaggio: Sony e PlayStation non hanno assolutamente il bisogno di correre e aspetteranno molto probabilmente un'ulteriore mossa di Microsoft prima di decidere il prezzo, così da poter reagire di conseguenza senza trovarsi spiazzata.

Nel sito ufficiale, oltre a un form che consente di iscriversi alla newsletter ufficiale, Sony chiede ai fan pazienza ma promette aggiornamenti sulla data di uscita, il prezzo di PS5 e i giochi che accompagneranno PS5 al debutto nei negozi italiani.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!