Roma, spacciatore beccato in casa con panetti di hashish a tema PS5

Una casa della droga, nei pressi di Tor Vergata (Roma), è stata teatro di una retata da parte dei carabinieri, che hanno fatto irruzione in un'abitazione di via Tenuta di Terranova per stanare uno spacciatore ecuadoriano. In occasione della retata, le forze armate hanno scovato alcuni panetti di hashish marchiati PS5, la prossima console di Sony che prenderà il posto di PlayStation 4, non ancora mostrata ufficialmente dalla casa giapponese.