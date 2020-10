PS5 perde i pezzi: rinviata l'uscita di una delle esclusive di lancio

"Abbiamo deciso di spostare l’uscita del gioco da novembre 2020 a febbraio 2021, quando sarà incluso per due mesi con PlayStation Plus senza costi aggiuntivi", ha dichiarato Pete Smith, Director of Product Development del team interno XDev Studio Europe, sulle pagine del blog ufficiale PlayStation. "Destruction AllStars è un gioco multigiocatore che offre il meglio di sé nelle sfide contro i gamer online da tutto il mondo. Desideriamo far tuffare nella distruzione totale su PS5 il maggior numero possibile di persone e, per raggiungere questo obiettivo, c’è forse modo migliore di offrire il gioco ai membri di PlayStation Plus?".

Il team di sviluppo promette nuovi aggiornamenti sull'esperienza di gioco e un nuovo trailer nella prossima settimana: nel frattempo, tutti i giocatori che avevano prenotato Destruction AllStars avranno l'opportunità di richiedere un rimborso o di reinvestire la somma in uno degli altri giochi in arrivo al lancio di PlayStation 5, da esclusive del calibro di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, il remake di Demon's Souls o Sackboy: Una Grande Avventura a titoli third-party come Godfall, Assassin's Creed Valhalla e Cyberpunk 2077.

