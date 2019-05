PS5: nuova ipotesi sulla data e il prezzo di lancio

Un'immagine realizzata dai fan che non rispecchia l'aspetto finale della prossima console Sony.

Ormai non passa giorno senza una nuova informazione o indiscrezione sulla nuova PlayStation, che è in piena produzione e sarà una rivoluzione.



Oggi vi proponiamo l'ipotesi di Hideki Yasuda di Ace Research, che ha detto la sua sulla data e il prezzo di lancio: stando all'affidabile analista giapponese, PS5 sarà disponibile a partire da novembre 2020 alla cifra di 499 euro.



Secondo Yasuda, inoltre, grazie all'ottima componentistica scelta da Sony, PlayStation 5 venderà 6 milioni di unità vendute entro marzo 2021, ripendendo così gli ottimi risultati di PlayStation 4 nei primi mesi di disponibilità.



Intanto, Sony ha appena ribadito che con PS5 "le schermate di caricamento saranno un ricordo" e si vocifera che la console avrà GTA 6 in esclusiva temporale. Continuate a seguirci per tutte le novità delle prossime settimane!