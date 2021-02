Prince of Persia non ce la fa: nuovo rinvio per il remake de Le Sabbie del Tempo

Continua a far parlare di sé il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo , progetto con cui Ubisoft tenta di riportare in auge un franchise amatissimo ma a lungo dimenticato: dopo aver rinviato il gioco da gennaio (finestra di lancio originale) a marzo per rispondere ai feedback non proprio esaltanti da parte dei fan della saga, l'azienda ha rinviato a data da destinarsi il rifacimento per poter lavorare al meglio sul progetto e "creare un remake che rimanga fresco senza perdere attinenza con l'originale".

Con un messaggio sui proprio canali social ufficiali, Ubisoft ha infatti indirizzato un messaggio alla community di Prince of Persia per confermare la volontà di produrre un gioco più convincente. "Da quando abbiamo annunciato il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del tempo, a settembre, abbiamo ricevuto molti feedback da parte vostra su questo amatissimo franchise", si legge nel post ufficiale. "Sono la vostra passione e il vostro supporto a guidare i nostri team di sviluppo nella creazione del miglior gioco possibile. Partendo da questo presupposto, abbiamo deciso di spostare l'uscita di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake più in là".

Senza una finestra di lancio ben definita, sembra chiaro che Ubisoft voglia concedere ai due team di Mumbai e Pune tutto il tempo necessario a rivedere ciò che non ha convinto i fan dopo la prima apparizione. A partire dallo stile grafico, apparso eccessivamente caricaturale rispetto all'originale, fino ad alcune scelte di design che non sembrano rispettare adeguatamente la tradizione della serie, sono tanti gli elementi su cui gli sviluppatori indiani dovranno lavorare per ritrovare il favore del pubblico.

L'azienda ha colto l'occasione per ringraziare la sua community e promette nuovi aggiornamenti in futuro: "Capiamo che questa notizia potrebbe avervi colto di sorpresa e continueremo ad aggiornarvi sui progressi di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake", prosegue il comunicato. "Nel frattempo, vogliamo ringraziarvi di cuore per il vostro continuo supporto".

