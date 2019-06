Prince of Persia: il creatore vorrebbe un nuovo gioco della serie

In occasione del GameLab di Barcellona, Jordan Mechner, autore del primo Prince of Persia, del successo targato 2003 Le Sabbie del Tempo e del film del 2010 con Jake Gyllenhaal, ha dimostrato interesse per la continuazione della saga.



Cominciata esattamente 30 anni fa, la serie Prince of Persia si è distinta dapprima nel genere dei platform bidimensionali, di cui è stato uno dei capolavori assoluti, e poi in quello dei giochi d'avventura con i capitoli usciti nel corso della generazione PS2, Xbox e GameCube.



Interrogato dai presenti sulla possibilità di vedere un nuovo capitolo della serie, Mechner ha risposto con un netto "sì". Alla domanda su delle rimasterizzazioni dei vecchi episodi, invece, ha affermato: "Mi piacerebbe rigiocarli".



Non ci resta che attendere dei segnali da Ubisoft: l'azienda francese, smossa dal desiderio dell'autore, potrebbe tranquillamente rivitalizzare una delle sue saghe più prolifiche. D'altronde è dal 2013 con l'ultimo episodio per smartphone e tablet che non risponde presente all'appello degli appassionati!