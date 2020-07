Politico si scaglia contro un videogame sulla mafia, sui social scatta la reazione dei giocatori

Videogiochi e politica non sono mai andati molto d'accordo. In Italia, come nel mondo, il dibattito che vede i primi spesso demonizzati non si è mai spento e spesso gli stessi esponenti politici denotano una scarsa conoscenza del mondo videoludico. Bersaglio di centinaia di giocatori in rete questa volta è stato il deputato Carmelo Miceli e responsabile alle Politiche per la Sicurezza del PD. Il politico ha pubblicato diversi messaggi sui social in cui si scaglia contro Mafia City, un gioco mobile che a suo parere istigherebbe a comportamenti mafiosi e delinquenziali.