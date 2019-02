Pokémon Spada e Scudo, la prossima avventura dei mostriciattoli su Switch

Dopo una lunga attesa, Nintendo ha finalmente confermato ufficialmente il nome del nuovo gioco di ruolo dedicato ai Pokémon in sviluppo su Nintendo Switch. Si tratta di Pokémon Spada e Pokémon Scudo , protagonisti del nuovo Pokémon Direct tenuto pochi minuti fa dalla casa di Kyoto, e in arrivo entro la fine del 2019 sulla console ibrida dell'azienda giapponese.

La nuova avventura introdurrà alcune meccaniche inedite per la serie Pokémon e sarà basata su tre nuovi strater: Scorbunny, Sobble e Grookey. Non mancheranno però vecchie conoscenze, come l'immancabile mascotte Pikachu.



La storia di Pokémon Spada e Scudo sarà ambientata in una nuova regione, che prenderà il nome di Galar: nelle foto che seguono potete avere un piccolo assaggio di una versione preliminare del gioco, attualmente in sviluppo in esclusiva su Nintendo Switch, aspettando il video ufficiale mostrato da Nintendo durante il Pokémon Direct.