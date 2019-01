Ariana Grande passa 15 ore con Pokémon: Let's Go e decide di tatuarsi Eevee

Il mondo dei videogiochi non conosce confini e riesce a farsi apprezzare da celebrità di ogni tipo: attori, sportivi e ovviamente musicisti. L'ultimo caso è quello della cantante Ariana Grande, che dopo aver proposto una particolare versione di un suo brano suonandolo con Nintendo Labo, su Twitter ha confidato di avere una profonda passione per la serie Pokémon.



La popstar ha infatti condiviso un post sul popolare social network, confidando di aver trascorso ben 15 ore di fila alle prese con Pokémon: Let's Go, Eevee! su Nintendo Switch.