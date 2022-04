PlayStation acquisisce Kojima Productions? Una foto alimenta le voci, ma l'autore smentisce

Nelle scorse ore, una foto ufficiale dedicata agli studi interni di PlayStation ha visto l'avvicendamento tra il protagonista di

Concrete Genie

Sam Porter Bridges

Death Stranding

Norman Reedus

, intrigante opera prima dello studio PixelOpus, e, il personaggio principale diinterpretato dalla star hollywoodiana

Trattandosi dell'unico titolo non di proprietà di Sony a far parte del collage,

la presenza del videogame realizzato dal papà di Metal Gear ha immediatamente spinto i fan PlayStation a credere che il prossimo studio acquisito da Sony potesse essere proprio Kojima Productions

la software house ha ufficializzato l'abbandono della vecchia sede

. Le tempistiche sono state certamente sospette: solo pochi giorni fa, infatti,per inaugurare un nuovo studio, alimentando le speculazioni sul potenziale accordo tra Kojima e uno dei big dell'industria videoludica.

Al tempo, però, in molti avevano scommesso sul possibile coinvolgimento di Microsoft, che stando ad alcuni insider del settore sarebbe al lavoro su un progetto segreto in collaborazione con l'autore giapponese.

A placare le voci ci ha pensato tuttavia lo stesso Kojima, che con un post su Twitter ha confermato la volontà di mantenere la propria indipendenza: "

Mi scuso per il malinteso, ma Kojima Productions è stato e continuerà a essere uno studio indipendente

", si legge nel breve ma inequivocabile messaggio condiviso dal designer.

Resta da capire come mai Sony abbia deciso di sostituire l'immagine di Concrete Genie con un artwork di Death Stranding

esclusive first-party sviluppate da studi interni

, considerando che tutti gli altri videogiochi inclusi nel mosaico (da God of War a Horizon Forbidden West, da The Last of Us a Ghost of Tsushima) sono a conti fatti delle

Probabile che la scuderia capitanata da

Hermen Hulst

abbia voluto inserire Death Stranding visto il grosso investimento fatto da Sony per la promozione del videogioco di Kojima, ancora oggi disponibile in esclusiva console su PlayStation nonostante l'uscita su PC. Non è da escludere l'arrivo nelle prossime ore di un chiarimento ufficiale da parte della società nipponica.