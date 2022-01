Omicron batte l'E3 2022: la fiera più importante dei videogiochi sarà solo online

È arrivata nella notte la conferma di quello che potrebbe essere l'ultimo chiodo sulla bara di Electronic Entertainment Expo (E3), la fiera videoludica più importante al mondo: con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale, l'ente ESA ha annunciato che anche quest'anno l'evento si terrà esclusivamente in versione digitale , cancellando l'edizione in presenza prevista per il mese di giugno al Convention Center di Los Angeles . Il futuro di E3, a questo punto, è sempre più incerto.

A giudicare dalle parole del gruppo ESA, l'E3 2022 sarà gestito nuovamente in formato digitale con uno showcase online a causa della situazione pandemica negli Stati Uniti, che dopo la variante Omicron del Covid-19 sta affrontando una nuova ondata di contagi e notevoli difficoltà nella gestione dei tamponi. Sembrerebbe però che la situazione sia ben più complessa e problematica per quella che, un tempo, era certamente la fiera più importante e attesa dagli amanti dei videogames.

Alcune indiscrezioni vorrebbero infatti il gruppo ESA aver abbandonato l'idea di organizzare un evento in presenza ben prima dell'annuncio arrivato nelle scorse ore, ed è per questo probabilmente che gli account social e il sito ufficiale di E3 sono stati "in silenzio" per così tanto tempo. L'edizione 2022 di E3 non ha mai potuto contare su una data di lancio ufficiale, mentre negli anni passati il calendario ufficiale del Los Angeles Convention Center mostrava la data della nuova convention con un anno di anticipo. ESA potrebbe aver "rinunciato" all'idea di riproporre il format di E3 così come lo conosciamo, complice anche l'insuccesso dell'edizione digitale del 2020/21.

Con l'ascesa di conferenze più moderne e articolate, come la Summer Game Fest organizzata e condotta da Geoff Keighley, il modello organizzato da ESA non sembra aver convinto tutte le aziende di settore, costrette a pagare cifre importanti per poter prendere parte all'evento E3. Molte di queste aziende hanno ormai imparato che per riuscire a raggiungere un certo bacino d'utenza e organizzare un evento digitale di rilievo non serve il supporto di ESA (né tantomeno gli enormi investimenti richiesti dal gruppo americano), ed è per questo che nel 2022 potremmo assistere a un numero sempre più elevato di conferenze digitali, ciascuna con il suo ritmo e i suoi annunci.

Ciò che non sappiamo è quale sorte toccherà all'E3: allo stato attuale, ESA non ha voluto condividere alcune date per l'edizione online del 2022, e alcune fonti interne sembrano suggerire una struttura sensibilmente ridimensionata per quest'anno in attesa di valutare il possibile ritorno in presenza al Convention Center di Los Angeles (tutto da valutare) per il 2023.

