Shaquille O'Neal come Babbo Natale: mille PS5 regalate ai bambini meno fortunati

Si può essere campioni in campo, come tanti fuoriclasse che ogni giorno fanno sognare gli appassionati di sport, e si può essere campioni anche nella vita reale, come Shaquille O'Neal: l'ex-stella del mondo NBA, uno dei giocatori più amati del basket moderno, ha infatti dimostrato la sua generosità regalando mille PS5 e mille Switch ai bambini di una scuola elementare in un quartiere povero di McDonough, in Georgia.