Nintendo Switch continua la sua corsa: 41 milioni di unità vendute nel mondo

La notizia arriva qualche ora dopo la conferma dell'ennesimo record fatto registrare da PlayStation 4, che in sei anni dal lancio ha superato quota 102 milioni di console vendute in tutto il mondo. Il confronto potrebbe anche apparire impietoso, ma in realtà in proporzione la console di Nintendo non ha nulla da temere rispetto all'ammiraglia di Sony.

Già, perché se volessimo fare una comparazione tra le vendite di Switch dopo due anni e mezzo, e quelle di PS4 nello stesso periodo del suo ciclo vitale, la console di Sony ha fatto registrare numeri molto simili alle performance di Nintendo Switch. Nel novembre 2015, due anni dopo il lancio, PS4 aveva fatto registrare 30.2 milioni di console vendute, mentre due mesi più tardi, nel gennaio 2016, le unità vendute erano 35.9 milioni.

Mantenendo questo ritmo, insomma, Switch potrebbe dunque raggiungere le stesse vendite della console di Sony tra quattro anni e superare persino un fenomeno commerciale come Wii, che aveva chiuso a più di 100 milioni di unità la propria fenomenale corsa.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!