Inarrestabile PS4: più di 100 milioni di console vendute, superate PS1 e Wii

Nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2019 (terminato il 30 settembre 2019), PS4 ha venduto 2.8 milioni di unità, dato che le ha permesso di superare le vendite di PS1 (ferma a 102,49 milioni) e Nintendo Wii (101,63 milioni).

Sony ha ridimensionato le stime circa le unità che saranno vendute entro la fine dell'anno fiscale 2019 (che si chiuderà il 30 marzo 2020), riducendo da 15 a 13,5 milioni di unità che presume saranno vendute nei negozi di tutto il mondo.

Al momento, Sony festeggia anche i 36,9 milioni di abbonati a PlayStation Plus, con un incremento di 2,6 milioni di utenti in un anno fiscale, e qualcosa come 61,3 milioni di videogiochi per PlayStation 4 venduti negli ultimi tre mesi, una cifra buona ma inferiore agli standard. Sony ha di che gioire, a ogni modo, dal momento che il 37% delle vendite proviene dal mercato digitale, con un aumento del 9% rispetto al 2018.

