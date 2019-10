Death Stranding non sarà un'esclusiva PS4: Kojima conferma il lancio su PC

Dopo i dubbi delle scorse settimane, nati in seguito alla rimozione di Death Stranding dalle esclusive PlayStation da parte di Sony, il creatore del nuovo franchise (e storico papà di Metal Gear Solid) Hideo Kojima ha confermato che il gioco sarà disponibile anche su PC . Questa versione sarà disponibile a partire dall' estate 2020 e sarà pubblicata da 505 Games, il publisher che solo qualche mese fa si era accaparrato anche i diritti per un altro pezzo da novanta come Control, di Remedy Entertainment.

La versione PC di Death Stranding, in realtà, non è una vera novità, dal momento che lo stesso Kojima aveva annunciato il progetto per PC e PS4 prima di accordarsi con Sony per il lancio sulla sua console.

A conti fatti, la mossa tra Sony e il designer sembrerebbe essere chiara: un favore (l'uso del motore Decima Engine, realizzato dallo studio first-party Guerrilla Games) per un favore (il lancio in esclusiva temporale di Death Stranding su PS4). Il gioco open-world è dunque destinato a raggiungere anche gli schermi dei computer una volta che l'accordo tra Sony e Kojima terminerà.

Death Stranding sarà disponibile per PlayStation 4 a partire dall'8 novembre, e arriverà nell'estate del 2020 su PC con il supporto a configurazioni hardware molto più potenti. Nel frattempo, l'appuntamento con la recensione di uno dei giochi più attesi dell'anno è fissata al 1 novembre.

