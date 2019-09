Death Stranding, Kojima vuole Keanu Reeves: farà parte del gioco?

Notizia non certo dell’ultim’ora, visto che Kojima aveva già svelato di aver deciso di includere Reeves nel gioco e poi aver declinato per Mads Mikkelsen, visti i suoi impegni con il team polacco CD Projekt Red nei panni di "Johnny Silverhand".



Il regista e produttore cinematografico danese Nicolas Refn, amico dello sviluppatore, spiega infatti che l’attore di Matrix era stato da sempre in cima alle loro preferenze. "Voleva convincermi a ingaggiare Keanu e quindi farmi cambiare idea su Mads" e racconta che mentre si trovava a cena in un ristorante, ha persino chiesto parere sulla questione allo chef del posto che si era nettamente espresso a favore di Reeves.



"Mads è incredibile, ma non escludo che in un prossimo futuro possa lavorare con Keanu in un videogioco, quanto in un film o una serie TV". Gli ammiratori del creatore di Metal Gear Solid sanno che questa eventualità potrebbe concretizzarsi molto presto e c’è chi non esclude un’apparizione "mozzafiato" dell’attore già in Death Stranding, colpo di scena che certo non meraviglierebbe i fan, consapevoli del carattere eccentrico di Kojima e di cosa sia capace di inventarsi da un momento all’altro.