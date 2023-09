Videogiochi: l'erede di Nintendo Switch avrà una potenza simile a quella di PS4 e Xbox One

Nintendo Switch si avvicina alla fine del suo ciclo vitale: l'azienda giapponese ha sfruttato gli ultimi eventi per presentare i videogame che saranno distribuiti il prossimo anno , confermando che la console di prossima generazione non arriverà prima dell'anno fiscale 2024 .

Il documento, trapelato durante l'udienza tra Microsoft e l'ente antitrust FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard, è stato analizzato dalla testata americana The Verge, che ha confermato la presenza di alcuni dettagli sull'hardware scelto da Nintendo per la sua prossima console ammiraglia.

Chris Schnakenberg, responsabile di Activision Blizzard che gestisce le relazioni con i partner, ha confermato che Nintendo Switch 2 avrà una potenza simile a quella di PlayStation 4 e Xbox One. "Considerando che le prestazioni del nuovo hardware [di Nintendo] sono in linea con quelle dell'ottava generazione di console, e i numerosi videogiochi di Activision Blizzard disponibili su PS4 e Xbox One, è ragionevole pensare che Activision Blizzard possa creare qualcosa di importante anche su Nintendo Switch NG", si evince nel documento indirizzato da Schnakenberg all'amministratore delegato Bobby Kotick.

Una potenza simile assicurerebbe alla casa di Kyoto la possibilità di accogliere nel suo catalogo produzioni di terze parti molto più imponenti dal punto di vista tecnico, seppur non all'altezza dei più moderni videogiochi realizzati per le nuove piattaforme domestiche di Sony (PlayStation 5) e Microsoft (Xbox Series X e Series S). Data la natura "ibrida" della console, concepita da Nintendo per garantire agli utenti la possibilità di giocare anche in movimento e non solo nel contesto casalingo, si tratterebbe di un compromesso più che accettabile.

Con gli ultimi titoli di rilievo in uscita su Nintendo Switch tra l'autunno di quest'anno e la prossima primavera, è lecito credere che l'azienda nipponica possa presentare la sua nuova console ammiraglia nei primi mesi del 2024, con la distribuzione sul mercato che dovrebbe avvenire nel primo trimestre dell'anno fiscale 2024/2025 (aprile 2024).