Videogiochi: l'erede di Nintendo Switch manterrà la formula "portatile"

Le nuove voci di corridoio, riportate da VGC, confermano che la prossima console di Nintendo manterrà inalterate alcune delle caratteristiche che hanno contribuito alla inarrestabile ascesa di Switch in tutto il mondo.

Identificata provvisoriamente con il nome di Nintendo Switch 2, la prossima piattaforma della casa di Kyoto continuerà a garantire agli utenti la possibilità di giocare in mobilità e, soprattutto, manterrà il supporto a un formato fisico come le cartucce, in aggiunta alla consueta distribuzione digitale attraverso Nintendo eShop (che, nel frattempo, dovrebbe rendere molto più semplice il trasferimento del proprio "storico" da Switch alla console successiva).

Secondo Andy Robinson, responsabile editoriale della testata, la nuova console di Nintendo arriverà al lancio con uno schermo LCD e non offrirà i più moderni display OLED, come proposto dalla stessa azienda giapponese per l'ultimo modello di Switch. La scelta, secondo le indiscrezioni, è dovuta alla necessità da parte di Nintendo di contenere i costi per presentarsi sul mercato con un prezzo competitivo, ed è in linea con gli ultimi report di Bloomberg che parlavano di un accordo con Sharp per la produzione di nuovi schermi LCD destinati a una "nuova console da gaming non ancora annunciata".

Sebbene non ci siano ulteriori dettagli sulla console, sembra certo che alcuni dei partner principali di Nintendo abbiano già messo le mani sui "devkit", ovvero le versioni speciali di una console che vengono utilizzate dagli sviluppatori per creare un videogioco destinato a quella piattaforma. Robinson e VGC confermano che un numero limitato di partner stanno già lavorando ai giochi che debutteranno sull'erede di Nintendo Switch, con la società giapponese che sarebbe pronta ad ampliare il numero di team a cui offrire la possibilità di sperimentare le novità del suo hardware nei mesi a venire.

Di certo, per assistere al lancio della console che prenderà il posto di Switch bisognerà aspettare l'inizio del prossimo anno fiscale di Nintendo, previsto per aprile 2024. La nuova piattaforma arriverà verosimilmente a ridosso del periodo natalizio (novembre, in tal senso, è il mese più probabile) per massimizzare le vendite, mentre fino ad allora i giocatori potranno ingannare il tempo con le tante esclusive ancora in programma per l'attuale console, inclusi Super Mario Bros. Wonder, il rifacimento di Super Mario RPG, il nuovo gioco con protagonista la Principessa Peach e il remake di Luigi's Mansion: Dark Moon.