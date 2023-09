Da Princess Peach: Showtime al ritorno di F-Zero: tutte le novità del Nintendo Direct

Switch sarà pure arrivata alla fine del suo ciclo vitale, ma Nintendo continua a proporre ai suoi utenti un catalogo che non smette di crescere : in occasione dell'evento Direct di settembre, l'azienda ha annunciato una sfilza di progetti vecchi e nuovi in uscita sulla console ibrida, tra ritorni illustri (come Paper Mario, F-Zero e Tomb Raider) e nuovi videogame del calibro di Princess Peach Showtime! , in arrivo a marzo.

Con un video di quaranta minuti, la casa nipponica ha presentato decine di giochi che arriveranno sulla piattaforma ammiraglia in attesa della presentazione dell'erede di Switch, che arriverà verosimilmente nel secondo trimestre del 2024.

Oltre all'annuncio di una versione migliorata di Paper Mario: Il Portale Millenario, il classico per GameCube che tornerà nei primi mesi del prossimo anno su Nintendo Switch, la casa di Kyoto ha mostrato un nuovo video di Luigi's Mansion 2 HD (estate 2024) e svelato un remake di Mario vs. Donkey Kong, lanciato originariamente nel 2004 su GameBoy Advance e previsto il prossimo 16 febbraio con un rifacimento che includerà una modalità cooperativa in locale.

Tra un nuovo assaggio di Super Mario RPG (in uscita a novembre) e la presentazione della nuova espansione di Splatoon 3 (prevista in primavera), c'è stato spazio per gli annunci di Unicorn Overlord, Trombone Champ e Dave the Diver, la presentazione di un nuovo video di Prince of Persia: The Lost Crown e l'annuncio di Tomb Raider I-III Remastered starring Lara Croft, riedizione in alta definizione dei primi tre capitoli della saga creata da Core Design con protagonista la celebre avventuriera.

Nonostante i dubbi, sono state confermate le indiscrezioni sul ritorno di F-Zero, che seguirà l'esempio di Tetris per tornare in versione "battle royale" con F-Zero 99: il gioco di corse è disponibile in esclusiva per i membri di Nintendo Switch Online. La stella principale dell'evento è stato Princess Peach: Showtime!, il nuovo videogioco dedicato alla principessa creata da Nintendo sfruttare numerose trasformazioni per superare i suoi avversari nella sua nuova avventura da protagonista.

Princess Peach: Showtime! sarà uno degli ultimi giochi a esordire su Switch prima della nuova console della società giapponese: con decine di giochi previsti fino al periodo estivo, è lecito credere che Nintendo possa svelare l'erede di Switch tra l'inverno e la primavera del 2024, per poi procedere alla distribuzione sul mercato prima dell'estate (verosimilmente tra aprile e giugno 2024).