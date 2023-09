Nintendo non si ferma: possibile Direct per svelare gli ultimi videogiochi per Switch

A due settimane dall'ultimo evento Direct, l'azienda giapponese avrebbe già pronto un altro showcase digitale in cui saranno mostrati i videogame previsti da ottobre in poi, inclusi "volti noti" già svelati in precedenza e che torneranno sotto i riflettori per un ultimo sguardo al gameplay prima della distribuzione sul mercato.

L'indiscrezione arriva dell'insider "NateTheHate", che pochi mesi fa aveva predetto correttamente l'appuntamento tenuto dalla società nipponica lo scorso giugno: stando alle ultime voci, Nintendo terrà un nuovo Direct il 14 settembre focalizzato sulle uscite previste tra l'autunno di quest'anno e l'inverno del 2024, incluso un primissimo sguardo al videogioco della Principessa Peach annunciato brevemente qualche mese fa.

Tra i protagonisti dovrebbero esserci anche titoli ormai imminenti come Detective Pikachu: Il ritorno (6 ottobre) e il remake di Super Mario RPG (17 novembre), mentre è improbabile che Nintendo possa dedicare un grandissimo spazio a Super Mario Bros. Wonder (20 ottobre) dopo l'evento interamente dedicato alla prossima avventura bidimensionale di Mario e i suoi amici.

La suggestione più grande, ma anche poco probabile, riguarda l'annuncio di un nuovo F-Zero, mentre resta da stabilire il destino di Metroid Prime 4: mentre i fan della cacciatrice di taglie Samus Aran sperano in un ultimo "regalo" della software house per salutare a dovere Switch, è lecito credere che Nintendo possa lanciare le edizioni rimasterizzate del secondo e terzo episodio (dopo gli ottimi riscontri sulla riedizione del primo capitolo) e pubblicare il nuovo gioco al lancio di Switch 2.

Difficile, tuttavia, che Nintendo possa sfruttare quest'occasione per svelare la sua nuova console: è molto più probabile che il colosso abbia in serbo un evento più grande e totalmente dedicato all'erede di Switch per i primi mesi del prossimo anno.