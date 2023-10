Videogiochi: l'erede di Nintendo Switch potrebbe esordire in due versioni

Nintendo Switch è ormai entrata nella fase finale del suo ciclo vitale, ma l'azienda giapponese sta già lavorando in gran segreto sulla console che prenderà il suo posto a partire dal prossimo anno.

Le ultime indiscrezioni sull'erede di Switch arrivano dall'insider conosciuto con il nome di "SoldierDelta", che in passato aveva correttamente anticipato l'esistenza di un videogioco come Rise of the Ronin. Secondo le voci, la nuova console di Nintendo sarà distribuita in due versioni: la prima includerà il supporto ai videogame in formato fisico, mentre la seconda supporterà esclusivamente il formato digitale.

Una scelta non certo inedita nel settore dei videogiochi, considerando che la stessa strategia è stata proposta da Sony al lancio di PS5: allo stesso modo, Nintendo darà ai giocatori interessati all'erede di Switch una versione Standard - apparentemente venduta a 449 dollari - e un modello "Digital-Only" a 400 dollari. Prezzi certamente più salati rispetto all'attuale console, ma in qualche modo "giustificati" dall'uso di un hardware più potente e in linea con le console di scorsa generazione di Microsoft e Sony.

La nuova console, nome in codice "NG", sarebbe attualmente prevista per il mese di settembre, con una presentazione ufficiale prevista per il primo semestre del 2024. Secondo lo stesso insider, c'è il "rischio" concreto che la console possa tardare al mese di novembre, come indicato da una data segnaposto a cui l'utente avrebbe avuto accesso.