Nintendo Direct: un evento per scoprire i nuovi videogiochi in arrivo

È lecito credere che, oltre all'attesissimo "metroidvania" di Team Cherry, durante la presentazione organizzata da Nintendo possano arrivare nuovi video dedicati a The Duskbloods ed Elden Ring: Tarnished Edition (entrambi realizzati da From Software), ma anche le date di lancio di alcuni videogiochi svelati in precedenza come Disgaea 7 Complete, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Hades 2 (il cui debutto dovrebbe essere ormai prossimo), Marvel Cosmic Invasion, Mortal Kombat: Legacy Kollection, Sonic Racing: CrossWorlds e Two Point Museum.