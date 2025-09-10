Nintendo torna con un nuovo Direct: in programma un'ora di annunci

Di certo, i progetti da mostrare non mancano al colosso nipponico, che quest'anno ha ancora in programma videogiochi come Leggende Pokémon Z/A (16 ottobre) e Kirby Air Riders (20 novembre), nonché produzioni previste entro la fine del 2025 ma che non hanno ancora una data di lancio ufficiale: tra queste, Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore, Hyrule Warriors: L'era della calamità e soprattutto Metroid Prime 4: Beyond, la cui uscita potrebbe essere imminente.