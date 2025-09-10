Nintendo torna con un nuovo Direct: in programma un'ora di annunci

L'azienda conferma la nuova edizione del suo Nintendo Direct a ridosso del 40esimo compleanno di Super Mario: possibile l'annuncio di un nuovo videogioco
Nintendo ha confermato le speculazioni sull'arrivo di un nuovo Direct, che si terrà nel pomeriggio del 12 settembre in Italia. La trasmissione prevede "circa 60 minuti di informazioni sui prossimi giochi per Nintendo Switch e Switch 2": sebbene non ci siano indicazioni più chiare sui protagonisti, è lecito credere che l'evento possa includere nuove iniziative per celebrare il 40esimo anniversario di Super Mario Bros.
Già cinque anni fa, in occasione del 35esimo compleanno dell'icona di Nintendo, la casa di Kyoto aveva organizzato un'edizione speciale del suo Direct con annunci del calibro di Super Mario 3D World: Bowser's Fury, la raccolta Super Mario 3D All-Stars e iniziative particolari come Mario Kart Live: Home Circuit (un videogioco che sfruttava una macchina radiocomandata) o il ritorno della periferica Game & Watch.
Stando alle ultime indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, Nintendo potrebbe ripetersi durante il Direct del 12 settembre annunciando un nuovo videogioco di piattaforme in 3D dedicato a Super Mario per inaugurare l'era di Switch 2, ma anche degli aggiornamenti o persino dei contenuti aggiuntivi per il recente Mario Kart World (lanciato in concomitanza con la sua ultima console) e un assaggio del secondo film di Super Mario Bros., atteso per aprile del prossimo anno.
Di certo, i progetti da mostrare non mancano al colosso nipponico, che quest'anno ha ancora in programma videogiochi come Leggende Pokémon Z/A (16 ottobre) e Kirby Air Riders (20 novembre), nonché produzioni previste entro la fine del 2025 ma che non hanno ancora una data di lancio ufficiale: tra queste, Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore, Hyrule Warriors: L'era della calamità e soprattutto Metroid Prime 4: Beyond, la cui uscita potrebbe essere imminente.
Nintendo preferisce non sbilanciarsi e far crescere le aspettative in vista del suo Direct di settembre, ma non è da escludere che la società guidata da Shuntaro Furukawa possa offrire un assaggio del futuro con una nuova presentazione di The Duskbloods, il gioco di ruolo creato da From Software in esclusiva per Switch 2 che rappresenta senza dubbio uno dei videogiochi più attesi del prossimo anno per l'ammiraglia di Nintendo.
