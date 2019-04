MotoGP 19 rivoluziona le corse digitali con l'IA neurale

Si chiama A.N.N.A. ed una tecnologia basata su reti neurali che "permetterà ai giocatori di avere un livello di sfida incredibile, con avversari più intelligenti, più veloci e che approfittano di ogni singolo errore".



Realizzata in oltre due anni di collaborazione con Orobix, società specializzata nell'ingegneria di soluzioni di intelligenza artificiale, A.N.N.A. sarà il nuovo punto di partenza di tutti i videogiochi di Milestone, il fiore all'occhiello dell'industria dei videogiochi italiana:



"Siamo di fronte ad una delle più grandi innovazioni mai realizzate da Milestone. Il lavoro svolto dai nostri ingegneri, in collaborazione con Orobix, è un bell’esempio di come due eccellenze italiane e indipendenti possano rivoluzionare un settore, come quello videoludico, presidiato da grandi multinazionali con ingenti risorse. Una dimostrazione di creatività, passione e coraggio di innovare”, ha spiegato Luisa Bixio, CEO dell'azienda milanese.



MotoGP 19 debutterà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 6 giugno e poco dopo su Nintendo Switch. Vi lasciamo al corposo video esplicativo pubblicato per l'occasione.