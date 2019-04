Moschino x The Sims: arriva la speciale linea di abbigliamento

È in arrivo una speciale collaborazione tra Moschino e The Sims che celebrerà la simulazione di vita con una capsule collection.



L'annuncio è arrivato con un messaggio da parte di Jeremy Scott, Creative Director della casa d'alta moda italiana:



“Amo l'idea di essere in grado di immaginare, realizzare e dare vita a un mondo di persone nell'universo di The Sims. È un concept che emula quello che metto in atto per ogni collezione di Moschino creando un un universo fantastico fatto storie e personaggi spettacolari".



La collezione, che comprende accessori e capi a tema, sarà disponibile in tutti i negozi Moschino e online da domani, venerdì 13 aprile, per celebrare i 20 anni della serie videoludica. Ecco le foto della collaborazione!