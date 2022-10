Mortal Kombat festeggia trent'anni con un nuovo gioco per smartphone e tablet

Games hanno confermato che il prossimo videogioco arriverà... in esclusiva su dispositivi mobile : il progetto arriverà nel 2023 e sarà intitolato Mortal Kombat: Onslaught .

Dopo il successo di Mortal Kombat Mobile, che ha registrato oltre 150 milioni di installazioni in tutto il mondo, la software house capitanata da Ed Boon ha infatti annunciato che la serie si espanderà con un progetto collaterale che allargherà gli orizzonti abbracciando un'anima più ruolistica.

Definito come un "gioco di ruolo con personaggi collezionabili", Onslaught proporrà ai fan un'esperienza originale con cut-scene di stampo cinematografico e

un cast di personaggi da utilizzare in combattimenti di gruppo

Scorpion

Sub-Zero

Raiden

Mileena

che potranno essere gestiti in tempo reale, affrontando una temibile minaccia nei regni che fanno parte dell'universo di Mortal Kombat. Tra questi, sembra confermata la presenza di icone leggendarie per il franchise, come

"Mortal Kombat è un franchise leggendario e un fenomeno pop che continua ad appassionare i giocatori e a far evolvere il genere picchiaduro su più piattaforme", ha dichiarato

David Haddad

Mortal Kombat: Onslaught rappresenta perfettamente i motivi per cui Mortal Kombat è un franchise videoludico di punta da oltre 30 anni, e il team di NetherRealm continua a innovare e a offrire ai fan nuove possibilità di gioco

, presidente di Warner Bros. Games. "".

"Stiamo espandendo i confini di Mortal Kombat per permettere ai giocatori di vivere il franchise in nuovi modi, rimanendo allo stesso tempo fedeli alla sua natura più profonda", gli fa eco

Ed Boon

abbiamo ripensato Mortal Kombat trasformandolo in un GDR strategico di squadra con personaggi collezionabili e rapidi combattimenti di gruppo in mischia

, responsabile creativo di NetherRealm Studios. "Con Mortal Kombat: Onslaughtche entusiasmeranno sia i fan di vecchia data che quelli dell'ultim'ora".

Non è chiaro in che modo sarà possibile ottenere nuovi personaggi e se il gioco includerà gli amati/odiati

meccanismi "gacha"

Genshin Impact

Raid: Shadow Legends

Epic Seven

, comuni a produzioni per mobile del calibro died, ma ne sapremo verosimilmente di più a ridosso dell'uscita.