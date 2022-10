Trent'anni di Mortal Kombat, il picchiaduro più brutale dei videogiochi

Tutto ha inizio col lancio dell’acclamato Street Fighter II di Capcom, nel 1991, un titolo che travolge il mondo dei videogame scatenando la mania dei giochi di combattimento uno-contro-uno: di lì a poco praticamente qualsiasi software house avrebbe proposto la propria variazione sul tema.

IGN

mise nelle mani dei designer Ed Boon e John Tobias lo sviluppo del proprio "picchiaduro"

ultraviolenza

scontri all’ultimo sangue

Mortal Kombat sceglie di mostrare i suoi combattenti fotografando veri esperti di arti marziali

Pit Fighter

, produttore di videogame statunitense, non fu da meno e, scegliendo però una strada decisamente particolare, ovvero quella dell’: i lottatori in Mortal Kombat non si sarebbero solo picchiati, ma l’avrebbero fatto in. Al fine di rendere il tutto più realistico,, soluzione già tentata nel 1990 da Atari con, un’idea che Tobias si coccola da addirittura prima dell’uscita del rivale firmato Capcom.

Il designer studia quindi una trama fatta da

lottatori buoni e cattivi che si sfidano in un torneo leggendario per decidere il fato di tutta l’umanità

Scorpion

Sub-Zero

Kano

ciascuno munito del suo stile di lotta e delle sue mosse speciali

: il tono sovrannaturale della storia permette d'inserire lottatori sopra le righe e così nascono personaggi indimenticabili come i ninjao il perfidoe il suo occhio bionico. Sette combattenti, per l’esattezza, che formano (assieme a due "boss") il gruppo di protagonisti,, tra sfere di fuoco, lanci spettacolari e veri e propri incantesimi, tra cui il distintivo attacco congelante di Sub-Zero.

Per dare un’adeguata fisicità alle animazioni dei personaggi lo stesso John Tobias chiamò in causa l’amico

Manuel Pesina

Johnny Cage

Scorpion

Sub-Zero

Reptile

Kano

Liu-Kang

Shang-Tsung

Sonya Blade

Elizabeth Malecki

, maestro di arti marziali che si prestò per le sessioni di motion-capture interpretando i personaggi di, nonché del lottatore segreto. A lui si sono aggiunti altri attori per i ruoli die del "boss", arrivando a un bizzarro set di soli lottatori maschi, qualcosa che alla produzione non andò bene: ecco dunque che dopo una versione di prova con soli sei lottatori selezionabili ne seguì una in cui veniva introdotta, l’unica combattente femminile del primo Mortal Kombat, interpretata da

A chiudere il team di combattenti che si sarebbero affrontati su schermo troviamo l’enorme

Goro

, gigante con quattro braccia per la cui animazione il team si è affidato alla cara vecchia tecnica dello stop-motion utilizzando un modellino.

Impossibile non ammettere che oltre al cast di personaggi sopra le righe, alla grafica digitalizzata - con oltre trecento fotogrammi di animazione per ciascun lottatore - e agli incisivi effetti sonori,

Mortal Kombat fece parlare di sé principalmente per l’inusitata quantità di violenza e sangue portata su schermo, che culmina con le ormai fantomatiche Fatality

, mosse finali che uccidono gli avversari sconfitti in modi cruenti.

Decapitazioni, gente che strappa il cuore al nemico e addirittura un lottatore che estrae l’intera colonna vertebrale dell’avversario: tutte scene che

hanno permesso a Mortal Kombat di ottenere la fama di uno dei videogiochi più violenti della storia

e che hanno contribuito a lanciarlo nell’olimpo dei titoli di combattimento più famosi di sempre.

All’uscita della versione da sala giochi nel 8 ottobre del 1992 fanno seguito numerose conversioni per sistemi da casa - compresi Mega Drive, Super Nintendo e Amiga.

È l’inizio di un grande successo commerciale, nonché di lunga serie di titoli che continua fino a oggi, quando ormai i personaggi in 3D hanno sostituito gli attori in carne e ossa

mentre la violenza e il gusto particolare e folle della saga sono rimasti praticamente inalterati.