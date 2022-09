Art of Fighting, il picchiaduro per Neo Geo entrato nella storia

In particolare, nei primi anni di vita Neo Geo è stata accompagnata dallo slogan "100 Mega Shock" che compariva all’avvio di specifici giochi le cui "dimensioni" superavano appunto i 100 megabit . Il primo di questi videogame uscì esattamente 30 anni fa e portava come titolo Art of Fighting , destinato a diventare uno dei simboli del sistema di SNK.

Lanciato nel trend avviato dal popolarissimo Street Fighter II e subito dopo il distintivo Fatal Fury, questo specifico videogame di combattimenti uno contro uno è riuscito più di altri in quegli anni a far capire cosa era in grado di fare l’hardware di Neo Geo.

Il gameplay è praticamente una fotocopia di quello di Street Fighter II

un set di attacchi speciali che comprendono raffiche di pugni e calci, sfere di energia e prodigiosi calci volanti

Art of Fighting introduce la presenza dell’energia da utilizzare per attivare le mosse speciali

, con una serie di scontri contro altri esperti di arti marziali da superare sfruttando le mosse regolari del nostro lottatore - pugni e calci - assieme a. A differenza del gioco di Capcom e del già citato Fatal Fury,, da ricaricare nei momenti propizi degli scontri per evitare di rimanere a secco.

Non solo: il gioco include altri elementi interessanti come

minigiochi utili per potenziare i personaggi o sbloccare nuove mosse

mosse "finali" da scatenare quando l’energia vitale del nostro lottatore rasenta lo zero

, prese in giro capaci di ridurre l’energia degli avversari e temibili- una bella novità che poi sarebbe stata ripresa poi da altri "colleghi", in primis Fatal Fury 2.

Quello che sicuramente colpisce di più in Art of Fighting è la resa grafica

al di là dei due protagonisti Ryo e Robert troviamo infatti altri otto combattenti tutto sommato interessanti, anche se non sempre dal design azzeccatissimo

, principalmente grazie al sistema di zoom che spettacolarizza ancora di più gli scontri, mostrando personaggi enormi nel momento in cui sono corpo-a corpo (qualcosa che poi diventerà distintivo della splendida serie di Samurai Shodown). Anche la selezione dei personaggi è interessante:

In particolare una di loro - la barista King - sarebbe diventata apprezzatissima dal pubblico, con SNK che la renderà un personaggio praticamente fisso nella serie di

The King of Fighters

Al di là delle prodezze tecnologiche, in effetti

Art of Fighting non è un gioco di combattimento particolarmente memorabile

la quantità di mosse a disposizione dei personaggi è abbastanza esigua

: la modalità single-player, ad esempio, consente per qualche motivo di usare solo due lottatori e. Forse anche per questo una volta spostato dal Neo Geo alle console da casa - Super Nintendo e Mega Drive in particolare - il gioco non ha riscosso lo stesso successo di Street Fighter II.

Ciononostante

SNK continuerà per altri due capitoli le avventure di Ryo e Robert, prima con Art of Fighting 2 del 1994

e poi con Art of Fighting 3: The Path of the Warrior del 1996

, probabilmente l’apice della serie, finalmente con un intero set di lottatori utilizzabili anche nella modalità single-player,, ultimo episodio prima che SNK si concentrasse quasi totalmente sui capitoli successivi di Fatal Fury e soprattutto sul best-seller The King of Fighter, che a sua volta ospiterà gran parte dei personaggi più amati della serie di Art of Fighting, chiudendo il cerchio.

Chi volesse provare oggi l’originale Art of Fighting e i suoi seguiti non ha che l’imbarazzo della scelta

, dal momento che la serie è stata inclusa in diverse compilation di giochi SNK ed è anche acquistabile - come singoli titoli - nella collana Arcade Archives su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.