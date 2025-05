Microsoft-Activision: corte Usa respinge ricorso dell'antitrust, via libera definitivo all'acquisizione

La Corte d'Appello del nono circuito degli Stati Uniti ha dato ragione al colosso americano, confermando che non ci sono prove sufficienti per bloccare l'acquisizione più importante del settore dei videogiochi: dopo la precedente sentenza che aveva negato alla Federal Trade Commission (FTC) un'ingiunzione per sospendere l'accordo, il nuovo verdetto conferma che l'antitrust non è riuscita a dimostrare un impatto negativo sulla concorrenza in seguito all'acquisizione avvenuta nell'ottobre del 2023.