McSim Monza torna in pista: il centro di simulazione riapre dopo il lungo lockdown

Sono molte le aziende italiane che stanno finalmente tornando alla normalità dopo il lungo stop imposto dal Covid-19 e dall'emergenza sanitaria nel Bel paese. Con il progressivo miglioramento della situazione pandemica in tutta la nazione, anche le attività commerciali non essenziali stanno riaprendo i battenti: tra queste c'è anche uno dei centri più amati dagli appassionati di simulazioni di guida , ovvero McSim Monza : il centro, chiuso per oltre un anno, è tornato finalmente operativo quest'oggi.

Tgcom24 e Mastergame hanno raggiunto Alex Capizzi, responsabile del centro di simulazione, per scoprire in che modo la realtà si è organizzata per assicurare ai propri clienti la massima sicurezza durante le sessioni di guida virtuale. "Il nostro locale è molto ampio: i simulatori distano infatti quattro metri l'uno dall'altro, dunque il distanziamento è assicurato", racconta Capizzi. "L'uso della mascherina è obbligatoria, mentre ciascuna postazione viene igienizzata dopo ogni utilizzo".

Com'è stato, per una realtà del genere, chiudere al pubblico per oltre un anno? "È stato surreale", prosegue Capizzi. "Dopo il primo lockdown non avremmo mai pensato di doverne affrontare un secondo. Le difficoltà ci sono state ovviamente: oltre a non poter lavorare, abbiamo dovuto sopperire a tutte le spese necessarie, ma siamo andati avanti con la progettazione sui nostri simulatori".

Il team ha ideato una serie di progetti che partiranno ufficialmente nelle prossime settimane, mentre McSim sta pensando a una serie di promozioni per stuzzicare gli amanti dei simulatori di guida a ritornare in pista dopo la lunga sosta: "Sicuramente faremo delle promozioni estive per stimolare i nostri clienti, le stiamo già preparando", svela. "Per il futuro, ci sono nuovi progetti che spiccheranno il volo da settembre".

Di cosa si tratterà? Capizzi ci ha fornito delle criptiche indicazioni in merito. "In questo lungo periodo di crisi, ci siamo concentrati sulla tecnologia dei nostri simulatori, creando nuovi componenti interni, quali la pedaliera idraulica realizzata da McSim, un sistema di movimento più evoluto e complesso". E all'orizzonte sembra esserci anche un'espansione "Stiamo pensando a un possibile franchising con un competitor con cui collaboriamo in realtà da tre mesi", svela entusiasta Capizzi. "Insomma, dopo le vacanze estive ne vedremo delle belle!".

