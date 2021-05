Videogiochi: torna The Real Race, il campionato simulativo di Lamborghini eSports

Dopo la prima edizione vinta dal tedesco Nils Naujoks, Lamborghini ha cambiato strategia per The Real Race offrendo ai piloti l'opportunità di sfidarsi sia nei GP tradizionali che in tre gare endurance: ciò consentirà loro di ottenere punti per le classifiche continentali.

La seconda edizione si svolgerà da giugno a novembre: gli aspiranti campioni potranno iscriversi alle qualificazioni aperte, che si terranno da lunedì a venerdì, e i primi quaranta giocatori classificati nelle qualificazioni aperte accederanno alle qualifiche del sabato; i migliori venti si sfideranno in The Real Race la domenica, gareggiando due volte sullo stesso circuito. I dieci turni di qualificazioni settimanali permetteranno ai piloti di ottenere punti per le tre classifiche continentali (Europa, America e Asia), determinando i tre campioni.

"Gli eSport sono un settore in cui vogliamo avere un ruolo importante." spiega Federico Foschini, Chief Marketing & Sales Officer di Lamborghini "The Real Race è un evento di sei mesi che consente di vivere emozioni paragonabili a quelle di una vera gara e dove i giocatori si preparano ad affrontare alcuni dei migliori sim drivers al mondo. Siamo orgogliosi di organizzare questa competizione e di permettere al vincitore di vivere un'esperienza reale che gli consentirà di immergersi nel mondo Lamborghini e avere la possibilità di intraprendere una carriera negli eSport".

Il primo appuntamento in modalità Grand Prix si giocherà a Monza dal 5 al 13 giugno, mentre l'ultimo a Misano Adriatico dal 22 al 28 novembre. Per quanto riguarda la Endurance Mode, gli appuntamenti da segnare sul calendario sono Suzuka (19-25 luglio), Nürburgring (13-19 settembre) e Spa Francorchamps (8-14 novembre).

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!