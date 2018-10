McSim Monza, il primo circuito virtuale di Formula 1

Situato a Monza in via Antonio Fogazzaro 4, McSim Monza offre sei postazioni di guida dinamiche con scocca autoportante , ognuna dotata di potenti attuatori, force feedback di ultima generazione, tre schermi di 50 pollici per una completa immersione visiva al servizio di prestazionali workstation assemblate da PC Hunter di Desio con i migliori componenti griffati MSI e Cooler Master, una fedelissima riproduzione di un vero volante di Formula 1 e un software in grado di gestire il tutto e regalare sensazioni di guida reali come l'eccellente Assetto Corsa dell'italianissima Kunos Simulazioni. Tutti i componenti, hardware e software, vengono costantemente aggiornati per rimanere al passo con gli ultimi standard tecnologici e offrire sensazioni di guida quanto più possibile realistiche , senza però sacrificare mai il divertimento dei piloti virtuali che si cimentano coi simulatori di McSim Monza. Grazie alla scalabilità del livello di difficoltà, attivando aiuti elettronici alla guida in grado di rendere più controllabili i bolidi disponibili - monoposto Ferrari d'epoca e moderne, ma non solo, anche se ovviamente le postazioni sono concepite per dare il massimo in configurazione Formula 1 – chiunque si sieda nei realisticamente stretti e “sdraiati” abitacoli potrà divertirsi grazie a una simulazione tarata sulla propria abilità ed esperienza al volante .

Alla scoperta del nuovo spazio creato in quel di Monza per offrire il brivido della Formula 1 a tutti gli amanti dei simulatori di guida.

Sia che si affronti la sfida solitaria contro il cronometro del tempo sul giro, sia che si opti per simulare una gara vera e propria contro avversari umani o gestiti dall'intelligenza artificiale, è fantastico notare come s'impari qualcosa giro dopo giro, dal come scalare più efficacemente le marce per sfruttare a fondo il motore a come affrontare meglio una particolare curva e la relativa trazione degli pneumatici. È impressionante constatare letteralmente in prima persona come tale costante miglioramento tecnico nelle prestazioni personali e nel controllo della vettura sia agevolato e accelerato dai precisi feedback fisici trasmessi da scocca e volante.



Poderose vibrazioni che non sono solo emozionali, quindi, ma che grazie alla loro immediata e interpretabile fisicità spesso anticipano quelle visuali via schermo, consentendo di toccare con mano (e altri parti anatomiche) quello che i piloti veri ripetono da sempre: "l'auto si guida con il cervello, ma si sente col fondoschiena". Quale migliore complimento per un simulatore virtuale ai confini del reale?



Per chi voglia provare il brivido della velocità senza dover affrontare tutte le complicazioni e i costi di un circuito reale, sul sito ufficiale di McSim Monza è possibile prenotare la propria sessione di guida, da soli o in compagnia, ancora in promozione in questo periodo di lancio del locale.