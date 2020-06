Marvel's Avengers: tanti video per scoprire il nuovo gioco sui Vendicatori

Nel primo di una serie di eventi chiamati War Table, il team Crystal Dynamics ha presentato nel dettaglio Marvel's Avengers , il nuovo videogioco basato sui personaggi dei fumetti Marvel e sulla squadra dei Vendicatori che ha letteralmente dominato al cinema negli ultimi anni. Il gioco d'azione, in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Stadia, ma già pronto per le console di nuova generazione, si è mostrato in una lunga presentazione incentrata sulla storia, sulle meccaniche di gameplay e sulla cooperazione .

Il primo War Table ha offerto ai giocatori un trailer di gameplay basato su Thor, mostrando una missione dedicata all'eroe in cui il Dio del Tuono affronta diversi nemici sferrando attacchi fulminanti e colpi del martello Mjolnir, realizzando inoltre colpi combinati con gli altri Avengers gestiti dall'intelligenza artificiale.

Nel corso della presentazione è stato svelato quello che sarà uno dei cattivi che compariranno durante la storia: M.O.D.O.K. (Mental Organism Designed Only for Killing), uno dei villain più affascinanti dell'universo Marvel, mutato artificialmente e dotato di una super-intelligenza che costringerà la squadra dei Vendicatori a collaborare per salvare la Terra.

Quale miglior modo di farlo se non tramite le Zone di Guerra, la modalità cooperativa di Marvel's Avengers che permetterà a quattro giocatori di scegliere il proprio eroe e affrontare missioni basate esclusivamente sul lavoro di squadra, che potrete affrontare sia in modalità single-player (con gli eroi che saranno gestiti dall'intelligenza artificiale) che in cooperativa online con altri tre amici.

Trattandosi di un gioco che punta a durare per anni, Crystal Dynamics ha studiato tutta una serie di attività secondarie, come fazioni legate ad alcuni dei gruppi e personaggi caratteristici dei fumetti Marvel (ad esempio, lo S.H.I.E.L.D. di Nick Fury e Maria Hill), ma anche mercanti che forniranno ricompense, equipaggiamenti e punti esperienza con cui migliorare l'esperienza di gioco e l'arsenale del proprio personaggio preferito.

