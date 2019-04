Mamma in difficoltà, 13enne vende l'Xbox per comprarle un'auto

Da Fernley, in Nevada, arriva una di quelle testimonianze che riscandano il cuore. È la storia di William, 13enne disposto a tutto pur di dare una mano alla sua famiglia.



Aveva capito che sua madre aveva un disperato bisogno di un'auto, ma che non era nelle condizioni economiche per potersela permettere. Così il ragazzo ha venduto la sua Xbox e si è rimboccato le maniche con dei lavoretti di giardinaggio per poterne comprare una.



"Non ho parole per esprimere quello che sento in questo momento. Le ultime settimane sono state un inferno pieno di lacrime, rabbia, confusione e angoscia. Oggi, però, ho avuto la sorpresa più bella della mia vita. Sono senza parole, mio figlio mi ha comprato un'auto", ha scritto la madre in un toccante post su Facebook.



Un gesto d'amore così grande che è arrivato anche alle orecchie di Microsoft, che si è messa in contatto con la donna per inviare un regalo a William:



"Che bella storia. Siamo in contatto con Krystal. Le invieremo un pacco per suo figlio", ha scritto su Reddit il responsabile della comunicazione di Xbox lasciando intendere che presto il ragazzo avrà di nuovo una console con cui giocare.