Le star di Hollywood invadono il mondo di Horizon: Forbidden West

Continua la contaminazione tra il mondo di Hollywood e l'industria dei videogiochi, con nuove star del cinema che si avvicinano al mondo videoludico per ricoprire ruoli principali. È il caso di Horizon: Forbidden West , atteso secondo capitolo della saga ruolistica open-world creata da Guerrilla Games , che in occasione dell'ultimo trailer ufficiale ha confermato la presenza di due attrici del calibro di Carrie-Ann Moss e Angela Bassett nel suo cast.

Oltre ad Aloy, protagonista del primo episodio e star principale di questo sequel, ci saranno alleati già visti nel capitolo originale come Varl ed Erend, ma anche nuovi volti amichevoli come Zo, Alva e Kotallo. Nell'epopea verso l'Ovest Proibito, la cacciatrice incontrerà inoltre due nuovi personaggi che avranno il volto delle due attrici hollywoodiane.

Dopo l'interpretazione di Trinity in Enter the Matrix (2003) e The Matrix Awakens (2021), e della Regina dei Pirati Aria T'Loak in Mass Effect 2 (2010) e Mass Effect 3 (2012), Carrie-Ann Moss torna sulla scena videoludica interpretando Tilda, un "nuovo e misterioso personaggio che vanta un legame speciale con il mondo antico".

Angela Bassett, alla seconda apparizione in un videogioco dopo aver prestato la voce ad Aurelia Arnot in Tom Clancy's Rainbow Six Siege (2015) sarà Regalla, una delle antagonisti principali del gioco che può vantare alcune tra le Macchine più pericolose della frontiera.

Il trailer presentato dal team olandese di Guerrilla Games in vista del debutto su PlayStation 4 e PS5 del 18 febbraio conferma ancora una volta come il settore dei videogame possa permettere agli attori del cinema di esprimere il proprio talento in modo non troppo distante da quanto avviene sul grande schermo.

Non resta che attendere l'uscita della prossima, grande esclusiva PlayStation per scoprire in che modo la presenza di Angela Bassett e Carrie-Ann Moss impreziosirà il viaggio di Aloy verso le terre proibite.

