God of War trionfa su Steam: è il gioco PlayStation di maggior successo su PC

È stato un weekend interessante per Sony , che dopo aver pubblicato l'edizione PC di God of War ha stracciato i record precedentemente raggiunti dalle versioni computer degli altri titoli PlayStation Studios: il gioco d'azione di Sony Santa Monica , la terza esclusiva first-party della scuderia PlayStation a esordire su PC dopo Days Gone e Horizon: Zero Dawn , ha visto più di 70mila giocatori connessi simultaneamente su Steam durante il weekend.

Il gioco realizzato dallo studio di Cory Barlog ha fatto registrare un ottimo lancio con circa 60mila giocatori connessi al debutto di venerdì 14 gennaio, raggiungendo un picco di ben 73.529 giocatori online tra le 18:00 e le 21:00 di domenica 16 gennaio.

Si tratta del valore il più alto mai registrato da un gioco prodotto da PlayStation Studios, un grande successo per tutti quei team first-party di Sony che, come rivelato da Barlog in un'intervista ai microfoni di Game Informer, hanno insistito perché Sony pubblicasse i suoi giochi al di fuori delle console marchiate PlayStation, così da espandere il bacino d'utenza in modo significativo.

Pur non riuscendo a conquistare la "top 10" dei giochi più popolari su Steam nel weekend, la riedizione per PC di God of War ha ottenuto un numero di utenti simultanei superiore a quelli registrati da Horizon: Zero Dawn (picco di 56.557 utenti) e Days Gone (27.450).

God of War ha fatto meglio anche rispetto a Death Stranding: il gioco di Kojima Productions, lanciato in esclusiva su PlayStation pur non essendo realizzato da un team "interno" della casa nipponica, ha totalizzato infatti 32.515 utenti al debutto su computer, meno della metà rispetto al traguardo raggiunto dall'epopea norrena del dio della guerra creata dal team di Santa Monica.

Considerando il numero di copie vendute da Horizon: Zero Dawn, il gioco di ruolo di Guerrilla Games che nel mese di lancio su PC ha piazzato circa 720mila copie in versione digitale, è possibile che il porting di God of War superi il milione di copie vendute su Steam ed Epic Games Store nel solo mese di uscita su computer.

Numeri vertiginosi che potrebbero convincere persino un'azienda più tradizionalista come Sony a valutare una strategia che la rivale Microsoft ha già attuato da tempo, ovvero lanciare le sue esclusive non soltanto su Xbox ma anche su PC al fine di ampliare il più possibile il potenziale bacino di utenti, riuscendo di conseguenza ad ammortizzare più velocemente i costi di sviluppo e produzione al debutto dei giochi first-party.

