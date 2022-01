L'attore Dwayne "The Rock" Johnson sta girando un altro film sui videogiochi

Dwayne "The Rock" Johnson sta lavorando a un altro film di videogiochi . Durante un'intervista con Men's Journal, l'ex wrestler professionista ha rivelato che è pronto a recitare in un altro adattamento che coinvolgerà il mondo videoludico. Il progetto resta però ancora avvolto nel mistero e l’attore 49enne non si è sentito di dare alcun indizio ai fan .

"Non posso dirvi su quale gioco in particolare stiamo lavorando, ma ci sarà un annuncio quest'anno", ha detto. "Porteremo sullo schermo uno dei giochi più grandi e cazzuti, uno a cui ho giocato per anni".

Johnson non è affatto estraneo a film che hanno come soggetto l’universo videoludico. Aveva già recitato nella trasposizione cinematografica di Doom nel 2005, sebbene non si fosse rivelata esattamente un grande successo. Ma l’attore promette che questo sarà un adattamento che i giocatori ameranno. "Sono davvero entusiasta di poterlo mostrare ai fan di tutto il mondo", ha aggiunto. "Naturalmente, cercheremo di farlo al meglio per i nostri amici giocatori, ma siamo convinti che sarà un grande film", ha ribadito.

Non è un mistero che The Rock sia sempre stato un grande appassionato di Madden NFL, la serie di videogiochi sportivi sul football americano sviluppata e prodotta da Electronic Arts, ma le parole dell’attore hanno lasciato più intendere che il film riguarderà qualche importante franchise amato dal pubblico.

Nel frattempo, Johnson si tiene occupato: sarà infatti Black Adam, nel film di supereroi della DC. Nel frattempo, ha prestato la sua voce a Krypto, il cane delle meraviglie, nel prossimo film League of Super-Pets, mentre è già in lavorazione il sequel del film d’azione Red Notice per Netflix, che lo ha visto alle prese con Ryan Reynolds (Deadpool) e Gal Gadot (Wonder Woman).

