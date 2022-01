Fallout: la serie televisiva basata sul videogame sarà diretta dal creatore di Westworld

Della serie tv di Fallout si sono perse un po' le tracce sin dall'annuncio da parte di Amazon Studios , che nel luglio 2020 ha ufficializzato la realizzazione di un adattamento televisivo di uno dei franchise videoludici più amati di sempre. La trasposizione a cura di Kilter Films debutterà in streaming in esclusiva su Prime Video : a Jonathan Nolan (fratello del celebre regista Christopher, nonché creatore di Westworld ) il ruolo di produttore esecutivo.

La conferma è arrivata sulle pagine di Deadline, che ha svelato come Nolan sia stato incaricato da Amazon, Kilter Films e Bethesda Game Studios di dirigere l'episodio pilota della serie tv: Nolan sarà accompagnato da Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) e Graham Wagner (Silicon Valley), che serviranno da showrunner, nonché da due figure di Kilter Film (Lisa Joy e Athena Wickham) e due di Bethesda (Todd Howard e James Altman), in qualità di produttori esecutivi.

Insieme, la squadra cercherà di adattare al meglio l'essenza della saga creata dalla fu Black Isle Studios, passata successivamente nelle mani di Bethesda Softworks (Fallout 3, Fallout 4, Fallout: 76) e per un breve periodo Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas): è lecito attendersi una ricca e profonda caratterizzazione dell'universo post-apocalittico di Fallout, con tutte le stramberie e avventure avvincenti a cui il brand ci ha abituato in circa 25 anni.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Deadline, l'adattamento televisivo di Fallout entrerà in fase di produzione nel corso di quest'anno, con una pubblicazione che dovrebbe avvenire verosimilmente l'anno prossimo su Prime Video. La serie racconterà una storia originale ambientata nell'universo narrativo creato da Bethesda, e l'idea che Jonathan Nolan abbia deciso di occuparsi della regia del primo episodio fa certamente ben sperare i fan di Fallout, considerato l'ottimo lavoro svolto su serie come Westworld e Person of Interest.

