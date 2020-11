La serie televisiva di The Last of Us protagonista di un trailer che scatena le fantasie dei fan

ign

Quasi un anno fa Neil Druckmann, creatore di The Last of Us (uno dei giochi più amati degli ultimi tempi), ha svelato di essere stato coinvolto nella produzione di una serie televisiva che riprenderà le vicende di Joel e Ellie per l'emittente americana HBO, realizzato insieme al producer di Chernobyl Craig Mazin. Da allora, le fantasie dei fan si sono scatenate: mentre si attende di conoscere il cast ufficiale dello show televisivo, in rete è stato pubblicato un trailer amatoriale che ha riacceso le emozioni di quanti si sono appassionati alla fortunata saga survival di Naughty Dog,