The Last of Us diventa una serie tv realizzata dal creatore di Chernobyl

Dopo aver raggiunto un notevole successo con i videogiochi, Sony è intenzionata a sfruttare i suoi franchise anche in altri campi dell'intrattenimento come il cinema e le serie TV. E così, dopo aver svelato i piani per il film di Uncharted , che vedrà la partecipazione di Tom Holland , Mark Wahlberg e Antonio Banderas , è stata confermato l'arrivo di una serie TV di The Last of Us in collaborazione con HBO e realizzata dall'autore di Chernobyl .

La serie televisiva, che prenderà il posto del film di The Last of Us precedentemente annunciato da Sony, arriverà prossimamente sul piccolo schermo con Neil Druckmann (director dei videogiochi) che si occuperà di adattare la sceneggiatura insieme a Craig Mazin, autore della serie basata sul disastro nucleare di Chernobyl.

La serie di The Last of Us vedrà il presidente di Naughty Dog, Evan Wells, nel ruolo di produttore esecutivo insieme a Carolyn Strauss: i due lavoreranno sotto la supervisione di PlayStation Productions e Sony Pictures Television per portare in TV le avventure di Joel ed Ellie in un mondo ormai alla deriva e infestato da terrificanti creature simile a zombi.

