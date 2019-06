TANTA CARNE AL FUOCO 7 giugno 2019 06:56 La rivoluzione di Destiny: il gioco diventa free-to-play, addio ai contenuti esclusivi Per il lancio della nuova espansione Ombre dal Profondo, Bungie svela tante novità per la sua saga che arriverà anche su Stadia

In occasione di un evento organizzato per delineare il futuro di Destiny 2, gli sviluppatori di Bungie hanno svelato come si evolverà il franchise dopo la separazione da Activision.



L'evento si è aperto con la presentazione della nuova espansione in arrivo a settembre, che sarà intitolata Ombre dal Profondo e vedrà i Guardiani fronteggiare una nuova minaccia sulla Luna.



L'espansione include uno scenario esplorabile, appunto la Luna, con ambientazioni estrapolate dal primo episodio e nuovi scenari che ospiteranno missioni della storia, Imprese leggendarie ed esotiche, una nuova incursione e un dungeon segreto per ottenere armi e armature.



Tutto ciò comporterà una serie di cambiamenti per l'ecosistema di Destiny 2: dal 17 settembre, giorno in cui sarà lanciata l'espansione su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Bungie trasformerà il suo sparatutto in un free-to-play che prenderà il nome di Destiny 2: Una nuova Luce. Tutti i contenuti del primo episodio e le attività dell'Anno 1 di Destiny 2 (incluse le espansioni La Maledizione di Osiride e La Mente Bellica) saranno accessibili senza costi aggiuntivi su PC e console, con una inattesa ma gradita novità: il cross-save.