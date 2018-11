Activision non è soddisfatta dei risultati di Destiny 2: I Rinnegati

Destiny 2 è destinato a diventare qualcosa di diverso da quello che conosciamo, perché, durante l'ultima riunione con gli investitori, Activision ha affermato di non essere soddisfatta del ritorno economico generato dall'ultima versione del gioco, I Rinnegati.



L'azienda statunitense, infatti, ha promesso che presto troverà nuove forme per introdurre contenuti e modalità di monetizzazione inedite, nonostante sia proprio questo il momento storico più felice per gli appassionati della saga.



Non sappiamo, però, se queste introduzioni arriveranno con la pubblicazione di un nuovo episodio a settembre 2019 (ovvero quello che al momento chiamiamo Destiny 3) o in corso d'opera già nei prossimi mesi. Continuate a seguirci per tutti i dettagli!