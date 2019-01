Bungie e Activision, divorzio clamoroso: Destiny 2 resta nelle mani degli sviluppatori

La notizia è stata accolta positivamente dalla community di Destiny, che ha sempre visto in Activision uno spauracchio che costringeva gli studi a rispettare scadenze proibitive per un progetto di tale portata, ed è stata presa decisamente bene dagli sviluppatori della casa di Bellevue, che potranno lavorare senza costrizioni al proprio universo e adottare le scelte più appropriate per dar vita al gioco che i fan hanno sempre sognato.



Non è la prima volta che Bungie affronta un processo simile. Già nel 2007, infatti, il team che ha dato i natali alla serie Halo si è trovata nella stessa posizione: in quel caso al posto di Activision c'era Microsoft, e anche in quel caso l'azienda di Redmond era stata etichettata come la "corporazione malvagia" che costringeva gli sviluppatori a rigare dritto e rispettare deadline probabilmente troppo stressanti per mantenere in vita l'universo di Halo.



Dopo la separazione con Microsoft, che mantenne i diritti della saga di Master Chief affidandola ai neonati studi 343 Industries, Bungie tornò a essere uno studio indipendente e cominciò a lavorare a un nuovo progetto sci-fi che prese appunto il nome di Destiny.