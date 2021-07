Italian Video Game Awards 2021, Promesa vince il premio di miglior videogioco italiano

Si è svolta nelle scorse ore l'edizione 2021 di Italian Video Game Awards , la cerimonia con cui IIDEA ha voluto premiare i videogiochi italiani che si sono maggiormente distinti sulla scena internazionale. Nella suggestiva cornice del Museo delle Navi Antiche di Pisa , l'evento promosso in collaborazione con Toscana Film Commission ha visto Promesa trionfare come migliore produzione del Bel paese e Santa Ragione essere premiato come migliore studio italiano.

Cinque in totale le categorie in gara, con i vincitori che sono stati selezionati da una giuria composta da esperti dell'industria e personalità internazionali:

- Miglior gioco italiano - Promesa (Eremo)

- Miglior gioco italiano al debutto - Beyond Your Window (Team SolEtude)

- Gioco più innovativo - Griefhelm (Johnny Dale Lonack)

- Migliore azienda italiana - Santa Regione

- Miglior contributo individuale - Mauro Fanelli

IGN

Fanelli, figura importantissima per l'industria italiana, si è aggiudicato il premio Outstanding Individual Contribution a seguito di una carriera ricca di traguardi rilevanti: dalla creazione del primo sito web specializzato di videogiochi in Italia allo sviluppo di numerosi titoli successo alla guida di MixedBag, fino alla promozione di studi italiani e talenti locali attraverso l’incubatore presso Cinecittà a Roma.

"Siamo molto felici per le aziende e le persone nominate e premiate agli IVGA 2021", ha dichiarato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. "Quest’anno in particolare la competizione è stata di altissimo livello, e siamo grati alla giuria per il delicato lavoro svolto nell’identificare i vincitori. Le produzioni premiate sono state pubblicate in un contesto di piena emergenza sanitaria e poter dare loro visibilità internazionale attraverso la cerimonia di premiazione ci rende ancora più orgogliosi".

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!