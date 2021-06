Team italiano sviluppa un videogioco che incentiva collaborazione e formazione al lavoro

Mai come nel corso dell’ultimo anno, soprattutto complice l’accelerata all’uso della tecnologia infuso dalla pandemia da Covid-19 , si è fatta strada in moltissimi utenti, tra cui anche studenti e professionisti, l’idea che i videogiochi non si limitino più solo al puro divertimento , ma costituiscano uno strumento fondamentale nel gestire l’istruzione, la formazione e il carico di lavoro quotidiano.

AnotherReality, azienda specializzata nella produzione di prodotti in realtà aumentata e virtuale, ha così deciso di creare Space Crew, un videogioco che aiuta i team di lavoro ad ampliare il proprio concetto di squadra e allo stesso tempo approfondire le proprie competenze trasversali e abilità professionali.

Il gioco non ha bisogno di alcuna app per essere avviato, ma funziona attraverso la tecnologia cloud, utilizzando il monitor di un PC come schermo e un semplice smartphone come controller. I team, composti da un minimo di due fino a un massimo di sette giocatori, possono entrare in una sessione di gioco anche mentre sono in videochiamata o tramite una qualsiasi piattaforma.

Lo scopo è raggiungere il pianeta Terra con la propria navicella nel minor tempo possibile, risolvendo puzzle ed enigmi con l’aiuto di tutti i componenti della squadra. Se tale cooperazione non si realizza, l’obiettivo della missione non potrà essere completato con successo.

Il gioco cerca dunque di aumentare la concentrazione degli utenti, stimolandone collaborazione e coesione. Tutte le attività, dunque, che vengono normalmente gestite in team, dalle convention ai meeting di lavoro, le sessioni formative nonché tutto ciò che viene organizzato online a livello aziendale costituiscono un terreno fertile per l’utilizzo del gioco.

"Come conseguenza della pandemia, negli ultimi mesi si stanno affermando dei modelli ibridi di team building in cui la dimensione fisica e digitale convergono", ha affermato l’Immersive Event Operations Manager Guido D'Arezzo. “Per stare al passo con le tendenze del momento e per rispondere alle esigenze di mercato, AnotheReality ha incrementato il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni immersive ed experience oggi molto richieste dalle aziende in ottica engagement dei dipendenti, di miglioramento del lavoro di squadra e delle performance in generale ma anche per consolidare la retention dei talenti”.

